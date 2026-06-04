Правящая партия одерживает победу на региональных выборах в Республике Корея

СЕУЛ, 4 июня. /ТАСС/. Демократическая партия «Тобуро», от которой в 2025 году баллотировался президент Республики Корея Ли Чжэ Мён, как предполагается, получит 12 из 16 постов губернаторов и мэров городов центрального подчинения по итогам местных выборов в стране. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на предварительные подсчеты голосов.
Ведущая оппозиционная партия «Гражданская сила», вероятно, победит лишь в трех регионах — в городе Тэгу, провинциях Кёнсан-Пукто и Кёнсан-Намдо, которые традиционно считаются оплотом консервативных сил в стране.
Разрыв в поддержке между двумя кандидатами на пост мэра Сеула слишком мал, чтобы предположить победителя, пишет агентство. За кандидата от оппозиционной «Гражданской силы» О Се Хуна проголосовали 48,7% избирателей, за кандидата от «Тобуро» Чон Вон О — 48,51%. Обработано 95,8% бюллетеней. Прогнозы телеканалов на основе опросов на выходе с избирательных участков предсказывали победу Чон Вон О. Кандидат от «Гражданской силы» — действующий мэр Сеула. О Се Хун стал опережать соперника ближе к 07:00 по местному времени (01:00 мск).
Накануне генеральный секретарь центральной избирательной комиссии попросил прощения за нехватку бюллетеней в ряде участков в Сеуле. Из-за этого голосование там было продлено на несколько часов после 18:00, когда должны были закрыться участки. Нехватка бюллетеней наблюдалась на 12 участках в столичном округе Сонпха, именно в этом округе еще не учтено большое количество голосов. Сторона О Се Хуна призывала остановить подсчет голосов в Сеуле, пока не завершится голосование.
В 2022 году кандидаты от «Гражданской силы», которая тогда была правящей, одержали победу в 12 из 17 провинций и городов центрального подчинения. В 2024 году президент Республики Корея Юн Сок Ёль объявил военное положение в нарушение конституции, из-за чего его отстранили от власти.