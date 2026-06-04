Правящая партия одерживает победу на региональных выборах в Республике Корея

Разрыв в поддержке между двумя кандидатами на пост мэра Сеула слишком мал, чтобы предположить победителя, пишет агентство. За кандидата от оппозиционной «Гражданской силы» О Се Хуна проголосовали 48,7% избирателей, за кандидата от «Тобуро» Чон Вон О — 48,51%. Обработано 95,8% бюллетеней. Прогнозы телеканалов на основе опросов на выходе с избирательных участков предсказывали победу Чон Вон О. Кандидат от «Гражданской силы» — действующий мэр Сеула. О Се Хун стал опережать соперника ближе к 07:00 по местному времени (01:00 мск).