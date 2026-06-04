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Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлено

Автомобильное движение по Крымскому мосту временно приостановлено.

Источник: RT на русском

Автомобильное движение по Крымскому мосту временно приостановлено.

Об этом сообщил оперативный канал о ситуации на мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.

Причины введения ограничений на данный момент не уточняются.

Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщил, что более 20 беспилотников уничтожено в Севастополе в районе Северной стороны, Стрелецкой бухты и Инкермана.

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