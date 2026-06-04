Захарова назвала тревожный сигнал для армян в сделке с США

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу предупредил о последствиях сближения Армении с Евросоюзом. Он заявил, что Россия не станет оплачивать выход Еревана из кризиса, который, по его словам, последует за переходом на европейские стандарты. Шойгу отметил, что экономика Армении структурно связана с российским рынком, а попытки представить новый курс как диверсификацию фактически ведут к разрыву связей с Москвой. Он также указал, что Брюссель не готов брать на себя реальные расходы, включая разницу в цене газа, который на 84% поступает из России.