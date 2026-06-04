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СМИ: экс-офицер ЦРУ, у которого нашли золото, курировал секретные подлодки

NBC: экс-офицер ЦРУ, у которого нашли золото, курировал секретные подлодки.

ВАШИНГТОН, 4 июн — РИА Новости. Бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ Дэвид Раш, в доме которого ФБР обнаружило около 300 золотых слитков стоимостью более 40 миллионов долларов, служил связующим звеном с Пентагоном по секретной программе атомных подводных лодок, сообщает телеканал NBC со ссылкой на бывших чиновников.

«Сотрудник ЦРУ, арестованный после обнаружения у него дома золотых слитков на 40 миллионов долларов, работал связным с Пентагоном по секретной программе атомных подводных лодок», — говорится в сообщении.

По информации телеканала, он получил эту роль по инициативе высокопоставленных чиновников военного ведомства.

Как ранее сообщила газета Washington Post со ссылкой на судебные документы и источники, бывший сотрудник ЦРУ, имевший допуск к секретной информации высшего уровня, обвиняется в хищении государственных средств.

Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что Раш годами фабриковал свою биографию для продвижения по службе. Он утверждал, что был боевым пилотом ВМС США и научным сотрудником в Технологическом институте ВВС. Однако проверка показала, что у него нет даже базовой лицензии пилота гражданской авиации.

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