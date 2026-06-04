СМИ: у Киева появился новый враг вместо Венгрии

«Обостряющийся дипломатический конфликт между Киевом и Варшавой повышает вероятность того, что Польша может стать новым препятствием на пути Украины к членству (В ЕС — Прим. ред.)», — говорится в публикации.
При этом автор указывает, что если курс политического руководства Польши сместится в сторону усиления конфронтации из-за нерешенных вопросов, связанных с чествованием боевиков УПА*, то Киев могут ожидать еще большие проблемы.
Ранее официальный старт переговоров в ЕС блокировала Венгрия, однако после поражения на выборах бывшего премьера Виктора Орбана в Брюсселе заговорили о снятии возражений Будапешта. В среду новый премьер Петер Мадьяр заявил, что Будапешт готов согласиться на начало переговоров о вступлении Киева в объединение, если та будет соблюдать план по восстановлению прав закарпатских венгров.
Недавно Зеленский присвоил наименование «Имени героев УПА*» подразделению ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал лишение Зеленского самой высокой польской награды — ордена Белого орла.
* Признана в России экстремистской организацией.