СМИ: у Киева появился новый враг вместо Венгрии

Ранее официальный старт переговоров в ЕС блокировала Венгрия, однако после поражения на выборах бывшего премьера Виктора Орбана в Брюсселе заговорили о снятии возражений Будапешта. В среду новый премьер Петер Мадьяр заявил, что Будапешт готов согласиться на начало переговоров о вступлении Киева в объединение, если та будет соблюдать план по восстановлению прав закарпатских венгров.