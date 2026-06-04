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Врач рассказала, в каких регионах России распространен хантавирус

РИА Новости: хантавирус распространен в приволжских регионах России.

НОВОСИБИРСК, 4 июн — РИА Новости. Хантавирус распространен в приволжских регионах России, там это заболевание эндемичное и с ним научились хорошо бороться, сообщила РИА Новости врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Сибирского государственного медуниверситета Юлия Минакова.

«Хантавирусная инфекция в России протекает преимущественно как геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Чаще всего в России болезнь регистрируется в Башкортостане, Татарстане, Удмуртии, Самарской, Ульяновской областях», — сказала собеседница агентства.

Эксперт пояснила, что это эндемичное, то есть характерное и даже «привычное» для этих регионов заболевание, такое же как, например, хронический описторхоз для регионов Западной Сибири.

«Зная это, даже по клинической картине врачи в этих регионах уже своевременно выставляют диагноз, лабораторно его подтверждают. Начинается противовирусная и посиндромная терапия, и в большинстве своем все заканчивается выздоровлением», — сообщила Минакова.

Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались. Судно прибыло 10 мая к берегам Канарских островов, пассажиры были эвакуированы. После судно с членами экипажа направилось в Роттердам.