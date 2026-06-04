Возбуждено 15 дел о злоупотреблениях в Корпорации развития Курской области

Возбуждено порядка 15 уголовных дел, связанных со злоупотреблениями в деятельности Корпорации развития Курской области.
Об этом губернатор региона Александр Хинштейн рассказал в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме.
По его словам, расследования касаются строительства фортификационных сооружений, а также других коррупционных проявлений. Губернатор отметил, что бывший глава региона является фигурантом не одного дела, и текущий приговор — «не финал».
«В общей сложности — я цифру уже называл — было возбуждено порядка 15 уголовных дел, которые так или иначе связаны с злоупотреблениями в деятельности Корпорации развития Курской области», — сказал Хинштейн.
Он подчеркнул, что правительство Курской области заинтересовано в наведении порядка и предотвращении подобных ситуаций.
Ранее бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов в ходе судебного заседания подтвердил факты получения взяток.
Он признался, что брать деньги с подрядчиков при исполнении госконтрактов ему предложил его предшественник Роман Старовойт.
Хинштейн назвал позорной историю хищений при строительстве укреплений.