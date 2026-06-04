Журналистка удивилась, что коллеги не поняли, как оплатить еду в России

«Раз уж мы задумались об этом: кто, по-вашему, оплатил гостиницы и питание (зятя американского лидера — ред.) Джареда Кушнера и (спецпосланника президента США — ред.) Стива Уиткоффа, когда они несколько месяцев назад приезжали сюда на встречу с президентом (России Владимиром Путиным — ред.)? Потому что я просто не могу себе представить, как они проводят операции без AmEx», — сыронизировала Оуэнс.