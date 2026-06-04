Чиновник из США рассказал, как триумфальная арка Трампа изменит Вашингтон

Кук возглавляет федеральный орган, который отвечает за вопросы архитектурного и художественного облика столицы, а должность чиновника аналогична министру культуры в США. Он прибыл в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме, где, как ожидается, встретится с министром культуры РФ Ольгой Любимовой и примет участие в пленарном заседании.