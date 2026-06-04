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Чиновник из США рассказал, как триумфальная арка Трампа изменит Вашингтон

Кук: триумфальная арка Трампа в Вашингтоне обрамит вид на усадьбу генерала Ли.

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Триумфальная арка, которую президент США Дональд Трамп предложил построить в Вашингтоне к 250-летию независимости страны, должна обрамить вид на историческую усадьбу генерала Роберта Ли и не закрыть ее, сообщил РИА Новости глава комиссии США по изящным искусствам Родни Кук.

Кук возглавляет федеральный орган, который отвечает за вопросы архитектурного и художественного облика столицы, а должность чиновника аналогична министру культуры в США. Он прибыл в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме, где, как ожидается, встретится с министром культуры РФ Ольгой Любимовой и примет участие в пленарном заседании.

«Арка фактически будет очень красиво обрамлять этот дом и не будет его закрывать», — сказал Кук.

Речь идет об Арлингтон-хаусе — исторической усадьбе генерала Роберта Ли, командовавшего армией Конфедерации во время Гражданской войны в США. Дом расположен на другом берегу реки Потомак и является одной из важных точек исторического ландшафта американской столицы.

По словам Кука, комиссия запросила специальные схемы линий обзора, чтобы проверить, как будущая арка будет смотреться со стороны Мемориала Линкольна и в обратном направлении — от Арлингтон-хауса.

«Мы запросили чертежи линий обзора для каждой точки — при подходе к объекту, начиная от Мемориала Линкольна, чтобы убедиться, что арка не испортит вид. И так же в обратную сторону — от Арлингтон-хауса к Мемориалу Линкольна», — отметил он.

В середине мая возглавляемая Куком комиссия США по изящным искусствам одобрила проект арки на острове Колумбия недалеко от Мемориала Линкольна и Национальной аллеи. Высота сооружения вместе с золотыми статуями Леди Свободы и двух белоголовых орланов наверху должна составить 250 футов, или около 76 метров.

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