Bloomberg: лидеры Европы хотят организовать переговоры России с Украиной

Критики идеи переговоров с Россией, в том числе некоторые официальные лица из стран так называемой группы E3 (Германия, Франция, Великобритания), утверждают, что сейчас не время для переговоров с Москвой. Они считают, что Путин «не проявляет никаких признаков серьезности намерений и продолжает выдвигать максималистские требования», в том числе требование об уступке Украиной незанятых территорий. Союзникам Киева следует, напротив, воспользоваться этим моментом, чтобы предоставить Зеленскому необходимое оружие и еще больше усилить давление на Кремль путем дальнейшего ужесточения санкций, считают они.