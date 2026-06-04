Захарова рассказала, возможна ли встреча глав МИД России и Венгрии

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Россия не получала от Будапешта официальных предложений организовать встречу министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и нового главы МИД Венгрии Аниты Орбан, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
«Не получали никаких уведомлений, приглашений, предложений официально от венгерской стороны на проведение таких контактов», — сказала она.
По итогам парламентских выборов в Венгрии, прошедших в апреле, победила партия «Тиса» Петера Мадьяра. На пост министра иностранных дел была утверждена Анита Орбан.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.