Минакова: хантавирус распространён в Башкортостане, Татарстане и Удмуртии

Хантавирусная инфекция, протекающая как геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, является эндемичной для ряда приволжских регионов России, сообщила врач-инфекционист Юлия Минакова.
Об этом Минакова рассказала РИА Новости.
По её словам, чаще всего болезнь регистрируется в Башкортостане, Татарстане, Удмуртии, а также в Самарской и Ульяновской областях. Для этих регионов заболевание является привычным и характерным.
Минакова пояснила, что благодаря накопленному опыту врачи в эндемичных районах своевременно ставят диагноз по клинической картине и подтверждают его лабораторно. Сразу начинается противовирусная и посиндромная терапия, и в большинстве случаев всё заканчивается выздоровлением.
Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов рассказал, что начальная стадия геморрагической лихорадки с почечным синдромом может напоминать ОРВИ.