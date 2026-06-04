Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минакова: хантавирус распространён в Башкортостане, Татарстане и Удмуртии

Хантавирусная инфекция, протекающая как геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, является эндемичной для ряда приволжских регионов России, сообщила врач-инфекционист Юлия Минакова.

Хантавирусная инфекция, протекающая как геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, является эндемичной для ряда приволжских регионов России, сообщила врач-инфекционист Юлия Минакова.

Об этом Минакова рассказала РИА Новости.

По её словам, чаще всего болезнь регистрируется в Башкортостане, Татарстане, Удмуртии, а также в Самарской и Ульяновской областях. Для этих регионов заболевание является привычным и характерным.

Минакова пояснила, что благодаря накопленному опыту врачи в эндемичных районах своевременно ставят диагноз по клинической картине и подтверждают его лабораторно. Сразу начинается противовирусная и посиндромная терапия, и в большинстве случаев всё заканчивается выздоровлением.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов рассказал, что начальная стадия геморрагической лихорадки с почечным синдромом может напоминать ОРВИ.