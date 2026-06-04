С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Сербы абсолютно не хотят быть частью антироссийской истерии, русофобия в Европе является глупостью и большим преступлением, заявил РИА Новости бывший вице-премьер Сербии, основатель партии «Движение социалистов» Александр Вулин.
«Мое личное мнение, и думаю, что и мнение большинства сербов, что они абсолютно не хотят быть частью антироссийской истерии. Перед большим конфликтом, мировой войной, всегда есть некая истерия и фобия. Перед Первой мировой войной это была сербофобия, сейчас — русофобия», — сказал Вулин и уточнил, что не является представителем исполнительной власти и не может говорить от имени сербского правительства или руководства страны.
По его словам, сейчас все разрешено делать против россиян, а сербы — единственная нация в Европе, которая понимает, «как это глупо и какое это большое преступление».
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.