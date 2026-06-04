Сербы абсолютно не хотят быть частью антироссийской истерии, заявил Вулин

«Мое личное мнение, и думаю, что и мнение большинства сербов, что они абсолютно не хотят быть частью антироссийской истерии. Перед большим конфликтом, мировой войной, всегда есть некая истерия и фобия. Перед Первой мировой войной это была сербофобия, сейчас — русофобия», — сказал Вулин и уточнил, что не является представителем исполнительной власти и не может говорить от имени сербского правительства или руководства страны.