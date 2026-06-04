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Израиль и Ливан при посредничестве США договорились о прекращении огня

В рамках встречи, которая прошла при посредничестве США, Израиль и Ливан договорились о соблюдении режима прекращения огня.

Израиль и Ливан в рамках переговорного процесса при посредничестве США договорились о реализации режима прекращения огня, следует из совместного заявления участников диалога.

2 и 3 июня состоялась четвертая встреча высокого уровня, на которой присутствовали обе стороны.

«По итогам переговоров под руководством США Израиль и Ливан договорились о реализации режима прекращения огня», — сказано в документе, который обнародовал Госдепартамент США.

В тексте говорится, что перемирие возможно, если ливанское шиитское движение «Хезболла» прекратит огонь и выведет свои силы из района к югу от реки Литани.

Участники встречи также пришли к соглашению о скорейшем формировании отдельных зон, управление которыми будет осуществляться исключительно армией Ливана.

Помимо этого, с 22 июня при посредничестве Вашингтона планируется возобновить политический и военный диалог. Это должно способствовать заключению всеобъемлющего соглашения.

Напомним, 1 июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проинформировал президента США Дональда Трампа о том, что в случае новых атак со стороны «Хезболлы» израильские военные нанесут удар по объектам этой организации в ливанской столице. Глава правительства отметил, что эта позиция остается неизменной.

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