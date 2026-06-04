Израиль и Ливан при посредничестве США договорились о прекращении огня

2 и 3 июня состоялась четвертая встреча высокого уровня, на которой присутствовали обе стороны.
«По итогам переговоров под руководством США Израиль и Ливан договорились о реализации режима прекращения огня», — сказано в документе, который обнародовал Госдепартамент США.
В тексте говорится, что перемирие возможно, если ливанское шиитское движение «Хезболла» прекратит огонь и выведет свои силы из района к югу от реки Литани.
Участники встречи также пришли к соглашению о скорейшем формировании отдельных зон, управление которыми будет осуществляться исключительно армией Ливана.
Помимо этого, с 22 июня при посредничестве Вашингтона планируется возобновить политический и военный диалог. Это должно способствовать заключению всеобъемлющего соглашения.
Напомним, 1 июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проинформировал президента США Дональда Трампа о том, что в случае новых атак со стороны «Хезболлы» израильские военные нанесут удар по объектам этой организации в ливанской столице. Глава правительства отметил, что эта позиция остается неизменной.