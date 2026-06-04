Израиль и Ливан при посредничестве США договорились о прекращении огня

Напомним, 1 июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проинформировал президента США Дональда Трампа о том, что в случае новых атак со стороны «Хезболлы» израильские военные нанесут удар по объектам этой организации в ливанской столице. Глава правительства отметил, что эта позиция остается неизменной.