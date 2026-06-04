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Израиль и Ливан договорились о реализации режима прекращения огня

Израиль и Ливан по итогам переговоров в Вашингтоне договорились о реализации режима прекращения огня, сообщил Госдеп США.

Израиль и Ливан по итогам переговоров в Вашингтоне договорились о реализации режима прекращения огня, сообщил Госдеп США.

«Обе стороны согласились с указаниями Соединенных Штатов оперативно продвигать создание пилотных зон, в которых ливанские вооруженные силы возьмут на себя исключительный контроль над территорией, исключив из нее всех негосударственных субъектов», — указано в заявлении Госдепа.

Как написано в публикации, действие мирных договоренностей зависит от прекращения огня со стороны ливанской группировки «Хезболла», а также эвакуации всех ее боевиков из региона южнее реки Литани.

Израиль и Ливан обязались продолжать прямые переговоры для урегулирования всех нерешенных вопросов и работы над всеобъемлющим соглашением между странами. На переговорах в США стороны также обсудили программу в области безопасности. Она включает в себя ликвидацию негосударственных вооруженных группировок.

Как уточнил Госдеп США, в конце июня Израиль и Ливан должны возобновить переговоры для достижения всеобъемлющего соглашения. Соединенные Штаты согласились содействовать диалогу.

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