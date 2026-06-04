Израиль и Ливан договорились о реализации режима прекращения огня

Израиль и Ливан обязались продолжать прямые переговоры для урегулирования всех нерешенных вопросов и работы над всеобъемлющим соглашением между странами. На переговорах в США стороны также обсудили программу в области безопасности. Она включает в себя ликвидацию негосударственных вооруженных группировок.