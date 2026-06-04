Командир ВСУ отдал приказ убивать мирных жителей в Доброполье

Жарков родился в городе Фастов Киевской области в семье суданца и украинки. Он начал службу в 30-й отдельной механизированной бригаде, откуда сбежал. Позже был задержан полицией и отправлен на фронт в составе 14-й бригады «Красная калина», которая входит в состав группировки «Азов»* (организация признана террористической и запрещена в РФ).