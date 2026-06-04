Захарова: Россия не получала предложений о встрече Лаврова с главой МИД Венгрии

Россия не получала от Будапешта официальных предложений организовать встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова и нового главы МИД Венгрии Аниты Орбан, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Об этом Захарова сказала в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
Она подчеркнула, что никаких уведомлений или приглашений от венгерской стороны не поступало.
«Не получали никаких уведомлений, приглашений, предложений официально от венгерской стороны на проведение таких контактов», — сказала дипломат.
12 мая Анита Орбан была утверждена на пост главы МИД Венгрии на церемонии назначения министров во дворце Шандора.