Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова: Россия не получала предложений о встрече Лаврова с главой МИД Венгрии

Россия не получала от Будапешта официальных предложений организовать встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова и нового главы МИД Венгрии Аниты Орбан, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Россия не получала от Будапешта официальных предложений организовать встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова и нового главы МИД Венгрии Аниты Орбан, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Об этом Захарова сказала в интервью РИА Новости на ПМЭФ.

Она подчеркнула, что никаких уведомлений или приглашений от венгерской стороны не поступало.

«Не получали никаких уведомлений, приглашений, предложений официально от венгерской стороны на проведение таких контактов», — сказала дипломат.

12 мая Анита Орбан была утверждена на пост главы МИД Венгрии на церемонии назначения министров ​​во дворце Шандора.

Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше