Израиль и Ливан согласовали прекращение огня при посредничестве США

Ранее американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что во время последнего телефонного разговора резко высказался в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Его обеспокоила затяжная вражда Израиля с Ливаном. Именно этим он объяснил жёсткий тон разговора с Нетаньяху. Сам премьер признал, что у него с Трампом случаются размолвки. Он сравнил их с «семейными перепалками». Разногласия по поводу ведения войны премьер не стал отрицать, однако подчеркнул, что по большинству вопросов они с президентом США смотрят в одну сторону.