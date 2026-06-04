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Дмитриев: изоляционизм подрывает экономику Германии

Дмитриев: изоляционизм подрывает экономику и энергобезопасность ФРГ.

Источник: Аргументы и факты

Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента России по вопросам инвестиционного и экономического сотрудничества с иностранными государствами, выразил мнение, что политика изоляционизма негативно сказывается на экономике и энергобезопасности Германии, а данный факт становится очевидным для граждан страны.

Ранее Маркус Фронмайер, депутат бундестага от «АдГ», заявил о своем намерении принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Недальновидные, изоляционистские установки нынешнего немецкого правительства подрывают экономику Германии, ее энергетическую безопасность», — отметил Дмитриев в своем сообщении на платформе X*.

По его словам, это также становится очевидным не только для немцев, но и для других государств, несмотря на усилия СМИ.

Накануне Дмитриев также объяснил участие в форуме ПМЭФ более чем 130 стран.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

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