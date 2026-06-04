TEC: Польша может стать новым врагом Украины и препятствием на пути в ЕС

В статье отмечается, что напряженность в дипломатических отношениях между Украиной и Польшей увеличивает риск того, что Варшава станет новым барьером на пути Украины к членству в ЕС.
Кроме того, автор публикации подчеркивает, что если политическая линия руководства Польши ужесточится из-за нерешенных вопросов, связанных с почитанием на Украине нацистов, то Киев могут ожидать еще большие проблемы.
Ранее вице-спикер Сейма от коалиции «Конфедерация» Кшиштоф Босак также заявил, что Владимира Зеленского больше не считают желанным гостем в Польше.
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