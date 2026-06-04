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Литва ведет переговоры о размещении в стране ядерного оружия

Литва ведет переговоры с США о возможном размещении ядерного оружия на своей территории, заявил министр обороны страны Робертас Каунас.

Литва ведет переговоры с США о возможном размещении ядерного оружия на своей территории, заявил министр обороны страны Робертас Каунас.

«Обсуждения продолжаются. Литва, конечно, не стоит в стороне», — сказал господин Каунас журналистам (цитата по Politico).

Конституция Литвы запрещает размещать на территории страны оружие массового уничтожения. Спикер литовского парламента Юозас Олекас допускал, что власти страны внесут поправки в это положение. Президент Гитанас Науседа поддержал дискуссию о возможном внесении поправок, которые позволят разместить ядерное оружие.

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