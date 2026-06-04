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WSJ: Трамп готов разорвать перемирие с Ираном лишь при гибели военных США

Президент США Дональд Трамп может пойти на отказ от режима прекращения огня с Ираном только в случае гибели американских военнослужащих.

Президент США Дональд Трамп может пойти на отказ от режима прекращения огня с Ираном только в случае гибели американских военнослужащих.

Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.

По данным издания, в частных беседах с помощниками президент обозначил жёсткую красную черту.

«Президент Трамп заявил, что готов рассмотреть вопрос об остановке режима прекращения огня с Ираном, если Тегеран убьёт американских военнослужащих», — пишет WSJ.

При этом источники утверждают, что Трамп готов мириться с небольшими вспышками неделями или даже месяцами. Администрация США стремится избежать полномасштабной войны на Ближнем Востоке.

Ранее Трамп заявил, что переговоры с Ираном проходят «очень хорошо».

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