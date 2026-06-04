WSJ: Трамп готов разорвать перемирие с Ираном лишь при гибели военных США

Президент США Дональд Трамп может пойти на отказ от режима прекращения огня с Ираном только в случае гибели американских военнослужащих.
Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.
По данным издания, в частных беседах с помощниками президент обозначил жёсткую красную черту.
«Президент Трамп заявил, что готов рассмотреть вопрос об остановке режима прекращения огня с Ираном, если Тегеран убьёт американских военнослужащих», — пишет WSJ.
При этом источники утверждают, что Трамп готов мириться с небольшими вспышками неделями или даже месяцами. Администрация США стремится избежать полномасштабной войны на Ближнем Востоке.
Ранее Трамп заявил, что переговоры с Ираном проходят «очень хорошо».