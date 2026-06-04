Ким Чен Ын посетил новый завод по производству ядерных материалов

ПХЕНЬЯН, 4 июня. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал новый завод по производству ядерных материалов, который был недавно введен в эксплуатацию. Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), посещение предприятия состоялось 3 июня. На предприятии также присутствовали руководители отдела оборонной промышленности ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) и сотрудники Научно-исследовательского института ядерного оружия.
В ходе визита глава государства ознакомился с производственными процессами, технологическими показателями и перспективными планами выпуска продукции. Ким Чен Ын высоко оценил работу коллектива за точное выполнение решений последних пленумов ЦК партии, подчеркнув, что специалисты создали надежную основу для дальнейшего укрепления базы производства оружейных ядерных материалов.
Ким Чен Ын заявил, что под руководством ЦК ТПК восьмого созыва за пятилетний период удалось удвоить мощности по производству оружейных ядерных материалов в стране. Он также напомнил, что IX съезд партии утвердил новую пятилетнюю программу укрепления ядерных вооруженных сил, в рамках которой принято стратегическое решение о дальнейшем повышении производительности и наращивании атомного арсенала.
«Исходя из особенности нашей революции, сопровождающей длительную конфронтацию с самыми жестокими противниками, еще более повышаются актуальность и ответственность исторической миссии по качественному и количественному наращиванию сил сдерживания», — приводит ЦТАК слова Ким Чен Ына. Он также отметил, что значительное повышение производительности создало предпосылки для перехода на новый этап борьбы за ядерное сдерживание.
Сообщается, что по итогам состоявшегося совещания были уточнены последовательность осуществления дальнейшего плана укрепления ядерных вооруженных сил республики «в геометрической прогрессии» и гарантии его выполнения.
В ЦТАК назвали посещение лидером нового завода важным моментом, демонстрирующим неизменную волю Пхеньяна к укреплению ядерных вооруженных сил, а также подтверждением курса на сдерживание войны и защиту мира и стабильности в регионе.