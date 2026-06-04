Ким Чен Ын посетил новый завод по производству ядерных материалов

«Исходя из особенности нашей революции, сопровождающей длительную конфронтацию с самыми жестокими противниками, еще более повышаются актуальность и ответственность исторической миссии по качественному и количественному наращиванию сил сдерживания», — приводит ЦТАК слова Ким Чен Ына. Он также отметил, что значительное повышение производительности создало предпосылки для перехода на новый этап борьбы за ядерное сдерживание.