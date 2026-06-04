Марочко: для ВСУ ситуация в Константиновке существенно усугубилась

«На данный момент оперативно-тактическая обстановка для украинских боевиков в районе Константиновки значительно усугубилась. Данный факт вынудил украинских боевиков оттягивать свои силы и средства в северном направлении на запасные позиции, но наши военнослужащие продолжают давление в данном районе», — сказал он.