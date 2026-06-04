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Марочко: для ВСУ ситуация в Константиновке существенно усугубилась

Это вынуждает Киев отступать на запасные позиции, отметил военный эксперт.

ЛУГАНСК, 4 июня. /ТАСС/. Оперативно-тактическая ситуация для Вооруженных сил Украины в Константиновке усугубилась, это вынуждает Киев отступать на запасные позиции. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«На данный момент оперативно-тактическая обстановка для украинских боевиков в районе Константиновки значительно усугубилась. Данный факт вынудил украинских боевиков оттягивать свои силы и средства в северном направлении на запасные позиции, но наши военнослужащие продолжают давление в данном районе», — сказал он.

3 июня в силовых структурах РФ сообщали ТАСС, что украинские войска вывели часть подразделений из Константиновки на вторую линию обороны, а также на наиболее сложные участки в окрестностях города.