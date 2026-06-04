США нанесли удар по лодке наркоторговцев в Тихом океане, двое убиты

Американские военные нанесли удар по судну, предположительно перевозившему наркотики, в восточной части Тихого океана, погибли два человека, сообщили в южном командовании ВС США (SOUTHCOM).
Об этом говорится в заявлении командования в соцсети X.
По данным военных, судно следовало по известным маршрутам наркотрафика и было задействовано в операциях по перевозке запрещённых веществ.
«В результате удара были убиты двое мужчин — наркотеррористов. Военнослужащие США не пострадали», — говорится в заявлении.
Аналогичный инцидент произошёл 31 мая, когда силы США также ликвидировали лодку с предполагаемыми наркоторговцами.