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США нанесли удар по лодке наркоторговцев в Тихом океане, двое убиты

Американские военные нанесли удар по судну, предположительно перевозившему наркотики, в восточной части Тихого океана, погибли два человека, сообщили в южном командовании ВС США (SOUTHCOM).

Американские военные нанесли удар по судну, предположительно перевозившему наркотики, в восточной части Тихого океана, погибли два человека, сообщили в южном командовании ВС США (SOUTHCOM).

Об этом говорится в заявлении командования в соцсети X.

По данным военных, судно следовало по известным маршрутам наркотрафика и было задействовано в операциях по перевозке запрещённых веществ.

«В результате удара были убиты двое мужчин — наркотеррористов. Военнослужащие США не пострадали», — говорится в заявлении.

Аналогичный инцидент произошёл 31 мая, когда силы США также ликвидировали лодку с предполагаемыми наркоторговцами.

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