Postimees: в Эстонии торгуют местами в очереди на прохождение границы с РФ

В эстонской Нарве процветает нелегальная практика продажи мест в очереди на прохождение границы с Россией, сообщает издание Postimees.
Согласно публикации, пересечение границы через пункт пропуска в Нарве занимает значительную часть дня, что вынуждает многих граждан прибегать к услугам лиц, предлагающих свои места в очереди за денежное вознаграждение.
Издание отмечает, что подобные услуги пользуются все большей популярностью, о чем свидетельствуют многочисленные жалобы в соцсетях. Стоимость услуги достигает 160 евро за место.
Несмотря на осведомленность полиции и пограничной службы Эстонии о данном виде деятельности, они не могут воспрепятствовать ей, поскольку действия продавцов не содержат признаков уголовного правонарушения.
Ранее сообщалось, что Россия планирует передать спор из-за дискриминации русскоязычного населения с Латвией, Литвой и Эстонией в Международный суд ООН.