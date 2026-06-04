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Postimees: в Эстонии торгуют местами в очереди на прохождение границы с РФ

В Нарве процветает нелегальная практика продажи мест в очереди на прохождение границы с Россией.

Источник: Аргументы и факты

В эстонской Нарве процветает нелегальная практика продажи мест в очереди на прохождение границы с Россией, сообщает издание Postimees.

Согласно публикации, пересечение границы через пункт пропуска в Нарве занимает значительную часть дня, что вынуждает многих граждан прибегать к услугам лиц, предлагающих свои места в очереди за денежное вознаграждение.

Издание отмечает, что подобные услуги пользуются все большей популярностью, о чем свидетельствуют многочисленные жалобы в соцсетях. Стоимость услуги достигает 160 евро за место.

Несмотря на осведомленность полиции и пограничной службы Эстонии о данном виде деятельности, они не могут воспрепятствовать ей, поскольку действия продавцов не содержат признаков уголовного правонарушения.

Ранее сообщалось, что Россия планирует передать спор из-за дискриминации русскоязычного населения с Латвией, Литвой и Эстонией в Международный суд ООН.

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