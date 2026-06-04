Серия землетрясений у Камчатки — норма, заявил учёный

Несколько десятков землетрясений, произошедших у берегов Камчатки за минувшие сутки, являются типичным для полуострова процессом, сообщил директор Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН Данила Чебров.
Об этом Чебров рассказал РИА Новости.
По его словам, важны максимальные магнитуды, а не общее количество толчков.
«Происходит очень много землетрясений, и по большому счёту в штуках это мало что показывает, а значение имеют максимальные магнитуды. Это уже часть нормального процесса для Камчатки», — пояснил учёный.
Он отметил, что нынешняя активность — это афтершоки мегаземлетрясения 30 июля 2025 года. Очаговая зона работает неравномерно: периоды затишья сменяются всплесками.
Самое сильное землетрясение из серии имело моментную магнитуду 5,2 и вызвало в Петропавловске-Камчатском колебания интенсивностью до трёх баллов. Наиболее интенсивный процесс идёт далеко в море напротив южной части Авачинского залива.
«Афтершоки продолжаются и будут ещё долго продолжаться, но количество ощутимых сотрясений всё равно снижается», — заключил Чебров.
26 мая землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано у юго-восточного побережья Камчатки.