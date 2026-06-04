В США заявили об ударе по якобы катеру наркоторговцев

НЬЮ-ЙОРК, 4 июня. /ТАСС/. Военные США 3 июня в Тихом океане нанесли удар по еще одному судну, якобы использовавшемуся наркоторговцами, в результате атаки были убиты два человека. Об этом сообщило Южное командование Вооруженных сил США.
«По приказу главы Южного командования Фрэнсиса Донована объединенная оперативная группа “Южное копье” 3 июня нанесла смертоносный удар по судну, — говорится в заявлении, размещенном командованием в социальной сети X. — Разведка подтвердила, что судно шло вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика».
В конце мая газета The New York Times сообщала, что число погибших в результате ударов США по судам якобы наркокартелей превысило 200. О начале операции «Южное копье» по борьбе с наркокартелями глава Пентагона Пит Хегсет объявил в ноябре 2025 года.