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В США заявили об ударе по якобы катеру наркоторговцев

В результате атаки были убиты два человека, сообщило Южное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов.

НЬЮ-ЙОРК, 4 июня. /ТАСС/. Военные США 3 июня в Тихом океане нанесли удар по еще одному судну, якобы использовавшемуся наркоторговцами, в результате атаки были убиты два человека. Об этом сообщило Южное командование Вооруженных сил США.

«По приказу главы Южного командования Фрэнсиса Донована объединенная оперативная группа “Южное копье” 3 июня нанесла смертоносный удар по судну, — говорится в заявлении, размещенном командованием в социальной сети X. — Разведка подтвердила, что судно шло вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика».

В конце мая газета The New York Times сообщала, что число погибших в результате ударов США по судам якобы наркокартелей превысило 200. О начале операции «Южное копье» по борьбе с наркокартелями глава Пентагона Пит Хегсет объявил в ноябре 2025 года.

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