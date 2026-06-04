Ким Чен Ын призвал наращивать ядерный потенциал КНДР в геометрической прогрессии

Также глава Северной Кореи подчеркнул значимость проведенной учеными-ядерщиками в последние годы работы. Ее результатом стали «поразительные изменения и успехи, которые нельзя описать никакими риторическими выражениями». Перед совещанием глава государства в сопровождении партийных функционеров в оборонной сфере и НИИ ядерного оружия посетил новый завод по производству ядерных материалов. Выступая там, он подчеркнул необходимость ускоренного наращивания «сил сдерживания ядерной войны», которые являются «основной гарантией надежного обеспечения безопасности и интересов страны и ее права на развитие».