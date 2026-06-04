Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ким Чен Ын призвал наращивать ядерный потенциал КНДР в геометрической прогрессии

Глава КНДР Ким Чен Ын провел совещание по вопросам укрепления ядерных вооруженных сил и издал практическое руководство по стремительному их развитию в качественном и количественном отношении. Об этом сообщает ЦТАК.

Глава КНДР Ким Чен Ын провел совещание по вопросам укрепления ядерных вооруженных сил и издал практическое руководство по стремительному их развитию в качественном и количественном отношении. Об этом сообщает ЦТАК.

Как отметил Ким Чен Ын, повышение производительности ядерных материалов и развитие ядерных технологий создают условия для перехода на следующий этап оснащения ядерных вооруженных сил и дают возможности для перспективного планирования. «Мы уточнили последовательность осуществления дальнейшего грандиозного плана для укрепления ядерных вооруженных сил государства в геометрической прогрессии и гарантию его выполнения», — сообщил он.

Также глава Северной Кореи подчеркнул значимость проведенной учеными-ядерщиками в последние годы работы. Ее результатом стали «поразительные изменения и успехи, которые нельзя описать никакими риторическими выражениями». Перед совещанием глава государства в сопровождении партийных функционеров в оборонной сфере и НИИ ядерного оружия посетил новый завод по производству ядерных материалов. Выступая там, он подчеркнул необходимость ускоренного наращивания «сил сдерживания ядерной войны», которые являются «основной гарантией надежного обеспечения безопасности и интересов страны и ее права на развитие».

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше