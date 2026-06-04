Новосибирская область заключила первое соглашение на полях ПМЭФ-2026

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) Новосибирская область сделала первый шаг к масштабному развитию своей транспортной инфраструктуры. В первый день работы делегации региона было подписано стратегическое соглашение между Правительством области, АО «Корпорация развития Новосибирской области» и ведущим российским холдингом — Группой компаний «Дело».
Документ скрепили подписями губернатор Андрей Травников, заместитель генерального директора ГК «Дело» по взаимодействию с госорганами Андрей Соколов и врио главы Корпорации развития Ольга Молчанова.
Как подчеркнул глава региона, данное партнёрство нацелено на практическую реализацию конкретных проектов, что особенно ценно в текущих экономических условиях. Новое соглашение развивает ранее достигнутые договорённости и закладывает фундамент для подготовки долгосрочных инфраструктурных решений, которые будут определять развитие логистики Сибири на годы вперёд.
В рамках сотрудничества стороны займутся проработкой технико-экономических параметров будущих инициатив, финансовым моделированием, а также актуализацией региональных нормативных актов для создания комфортных условий для инвесторов.
Представители бизнеса отмечают, что Новосибирская область обладает статусом ключевого транспортного узла страны и представляет собой перспективный логистический хаб. Ожидается, что совместная работа станет важным элементом усиления транспортного каркаса Сибири и позволит качественно изменить логистическую среду региона.