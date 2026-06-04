Новосибирская область заключила первое соглашение на полях ПМЭФ-2026

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) Новосибирская область сделала первый шаг к масштабному развитию своей транспортной инфраструктуры. В первый день работы делегации региона было подписано стратегическое соглашение между Правительством области, АО «Корпорация развития Новосибирской области» и ведущим российским холдингом — Группой компаний «Дело».