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На Западе сделали заявление после атаки ВСУ на Санкт-Петербург

Меркурис: атака ВСУ на Санкт-Петербург не принесет никаких результатов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Атака ВСУ на Санкт-Петербург не имела никакого смысла с военной точки зрения, заявил в эфире своего YouTube-канала британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Принесет ли эта атака какие-либо изменения? Вызовет ли какие-нибудь перемены политики России? Я бы сказал: нет», — отметил эксперт.

По словам Меркуриса, киевский режим пошел на такой шаг, только чтобы привлечь внимание западных СМИ и отвлечь внимание населения Украины от нарастающих внутренних проблем.

Вчера пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга сообщила, что объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Петербурга были атакованы БПЛА ранним утром в среду, пострадали несколько человек.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что работа Петербургского международного экономического форума идет своим чередом, несмотря на попытки киевского режима наносить удары по городу.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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