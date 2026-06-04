На Западе сделали заявление после атаки ВСУ на Санкт-Петербург

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Атака ВСУ на Санкт-Петербург не имела никакого смысла с военной точки зрения, заявил в эфире своего YouTube-канала британский военный аналитик Александр Меркурис.
«Принесет ли эта атака какие-либо изменения? Вызовет ли какие-нибудь перемены политики России? Я бы сказал: нет», — отметил эксперт.
По словам Меркуриса, киевский режим пошел на такой шаг, только чтобы привлечь внимание западных СМИ и отвлечь внимание населения Украины от нарастающих внутренних проблем.
Вчера пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга сообщила, что объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Петербурга были атакованы БПЛА ранним утром в среду, пострадали несколько человек.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что работа Петербургского международного экономического форума идет своим чередом, несмотря на попытки киевского режима наносить удары по городу.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.