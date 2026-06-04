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Менеджеры по продажам и кассиры — самые востребованные профессии в начале лета

Менеджеры по продажам, продавцы-консультанты, кассиры, разнорабочие, а также курьеры и водители-экспедиторы стали лидерами по числу открытых вакансий в начале летнего сезона.

Менеджеры по продажам, продавцы-консультанты, кассиры, разнорабочие, а также курьеры и водители-экспедиторы стали лидерами по числу открытых вакансий в начале летнего сезона.

Это следует из анализа сервиса hh.ru, который имеется в распоряжении РИА Новости.

По данным hh.ru, на менеджеров по продажам и работе с клиентами работодатели разместили свыше 43,2 тыс. вакансий. Для продавцов-консультантов и кассиров было открыто 37,9 тыс. предложений, для разнорабочих — 34,4 тыс.

Курьерам адресовано 28,6 тыс. вакансий, водителям и экспедиторам — 25,4 тыс. В пятёрку наиболее востребованных также вошли менеджеры по продажам (6% от общего объёма), продавцы-консультанты и кассиры (6%), разнорабочие (5%), а также курьеры и водители-экспедиторы (по 4%).

Анализ проведён в мае 2026 года на основе более 680 тыс. новых вакансий.

Ранее генеральный директор ВЦИОМ, председатель Общественного совета Минтруда Константин Абрамов заявил, что молодым людям важно помогать ориентироваться на рынке труда и выбирать востребованные профессии.