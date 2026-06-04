Менеджеры по продажам и кассиры — самые востребованные профессии в начале лета

Курьерам адресовано 28,6 тыс. вакансий, водителям и экспедиторам — 25,4 тыс. В пятёрку наиболее востребованных также вошли менеджеры по продажам (6% от общего объёма), продавцы-консультанты и кассиры (6%), разнорабочие (5%), а также курьеры и водители-экспедиторы (по 4%).