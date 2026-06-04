Пушилин: на Украине чиновники разворовывают деньги западных налогоплательщиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Украинские чиновники разворовывают деньги европейских и американских налогоплательщиков, которые идут на поддержку ВСУ. Об этом в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
«Нет никаких сомнений, что там разворовывается достаточно много. Это деньги европейских налогоплательщиков, и американских в том числе, которые идут на поддержание этого конфликта», — подчеркнул глава ДНР.
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