В «Сибур» рассказали о состоянии пострадавшей в Нижнекамске установки

«Что касается именно пострадавшей установки, сейчас мы находимся в стадии оценки: идет технический и экономический анализ сценариев дальнейших действий. Очевидно, что при таких происшествиях первичный фокус на поддержке пострадавших и их семей и на ликвидации последствий аварии. Решение о формате и сроках восстановления этой мощности будет приниматься взвешенно, с учетом потребностей рынка и экономики проекта», — добавил он.