В «Сибур» рассказали о состоянии пострадавшей в Нижнекамске установки

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Пострадавшая при аварии производственная линия «Нижнекамскнефтехима» пока не работает, «Сибур» изучает варианты дальнейших действий, сообщил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ член правления «Сибура» Александр Петров.
«Сейчас временно выведена одна линия — производство неодимового синтетического бутадиенового каучука. На него приходилось около 6% мощностей предприятия по всем видам продукции, это порядка 180 тысяч тонн в год. Вначале мы останавливали частично смежные производства, но они сейчас работают», — сказал он.
На территории предприятия «Нижнекамскнефтехим» 31 марта произошли возгорание и взрыв. В результате чрезвычайного происшествия погибли 12 человек, пострадали 72 человека.
По словам Петрова, невзирая на тяжелую аварию, которая повлекла большие жертвы и выбила часть мощностей, общий объем выпуска «Нижнекамскнефтехима», по прогнозам, будет выше, чем в прошлом году.
«Что касается именно пострадавшей установки, сейчас мы находимся в стадии оценки: идет технический и экономический анализ сценариев дальнейших действий. Очевидно, что при таких происшествиях первичный фокус на поддержке пострадавших и их семей и на ликвидации последствий аварии. Решение о формате и сроках восстановления этой мощности будет приниматься взвешенно, с учетом потребностей рынка и экономики проекта», — добавил он.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.