Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ректор РАНХиГС Комиссаров: средний возраст госслужащих в России — 42 года

Средний возраст государственных служащих в России в настоящее время составляет 42 года, сообщил на полях ПМЭФ-2026 ректор Президентской академии РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Средний возраст государственных служащих в России в настоящее время составляет 42 года, сообщил на полях ПМЭФ-2026 ректор Президентской академии РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Об этом Комиссаров рассказал РИА Новости.

Он назвал этот показатель хорошим, отражающим баланс между опытом и притоком молодых кадров.

«С одной стороны, достаточно опытных, мудрых людей. И в то же время приходит молодежь», — сказал ректор.

Ранее сообщалось, что средняя ежемесячная пенсия федеральных государственных гражданских служащих (ФГГС) в России по состоянию на начало апреля текущего года превысила 39,3 тыс. рублей.