Ректор РАНХиГС Комиссаров: средний возраст госслужащих в России — 42 года

Средний возраст государственных служащих в России в настоящее время составляет 42 года, сообщил на полях ПМЭФ-2026 ректор Президентской академии РАНХиГС Алексей Комиссаров.
Об этом Комиссаров рассказал РИА Новости.
Он назвал этот показатель хорошим, отражающим баланс между опытом и притоком молодых кадров.
«С одной стороны, достаточно опытных, мудрых людей. И в то же время приходит молодежь», — сказал ректор.
Ранее сообщалось, что средняя ежемесячная пенсия федеральных государственных гражданских служащих (ФГГС) в России по состоянию на начало апреля текущего года превысила 39,3 тыс. рублей.