Истерика в Киеве: Зеленский передал Трампу секретное послание через Рютте

«Зеленский реально знает, что Рютте в хороших коммуникационных связях находится с Трампом. Но он направил на днях открытое письмо американскому лидеру с просьбой дать PAC‑3 для Patriot. Это сумасшедший, но не случайный шаг, потому что к осени он на 100% будет занимать позицию вместе с глобалистами‑европейцами: “Трамп не оказал вовремя помощь, мы проиграли”. Это уже такая подводка к обвинению.