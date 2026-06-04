Истерика в Киеве: Зеленский передал Трампу секретное послание через Рютте

Открытое письмо Зеленского американскому президенту Дональду Трампу привлекло внимание политиков и европейских чиновников. Почему Зеленский решился на такой шаг, в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал экс‑депутат Верховной Рады Владимир Олейник.
«Зеленский реально знает, что Рютте в хороших коммуникационных связях находится с Трампом. Но он направил на днях открытое письмо американскому лидеру с просьбой дать PAC‑3 для Patriot. Это сумасшедший, но не случайный шаг, потому что к осени он на 100% будет занимать позицию вместе с глобалистами‑европейцами: “Трамп не оказал вовремя помощь, мы проиграли”. Это уже такая подводка к обвинению.
Тем более что ответа не было. Не может быть переписка по такому предмету публичной просто так. Или вы идиот, господин Зеленский, или вы это делаете умышленно, чтобы потом в публичном пространстве обвинить Трампа", — объяснил свою позицию экс‑нардеп.
Ранее Олейник объяснил, почему Рютте приехал в Киев именно сейчас и какие темы он будет обсуждать с Зеленским.