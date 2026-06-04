В США сообщили, при каком условии выпустят купюру в $250 с портретом Трампа

После этого Бессент подтвердил, что минфин разрабатывает дизайн купюры с Трампом. Вместе с тем он признал, что для введения банкноты в оборот потребуется изменение законодательства. Глава ведомства обратил внимание, что, согласно действующим нормам, «на американской валюте не может быть изображен ни один из ныне живущих людей».