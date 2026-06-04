В США сообщили, при каком условии выпустят купюру в $250 с портретом Трампа

Белый дом не будет настаивать на выпуске купюры в $250 с портретом американского президента Дональда Трампа, если Конгресс США не одобрит такую инициативу, заявил министр финансов страны Скотт Бессент на слушаниях в финансовом комитете Сената.
Ему задали вопрос, откажется ли администрация Соединённых Штатов от этой идеи, если парламент отклонит соответствующий законопроект.
«Конечно. Мы будем соблюдать закон», — сказал глава ведомства.
Напомним, в конце мая газета The Washington Post написала, что министерство финансов США продвигает идею создания купюры в $250 с изображением Трампа. В случае подобного решения указанный политик станет первым за 150 лет человеком, который при жизни попадёт на банкноту американской валюты.
После этого Бессент подтвердил, что минфин разрабатывает дизайн купюры с Трампом. Вместе с тем он признал, что для введения банкноты в оборот потребуется изменение законодательства. Глава ведомства обратил внимание, что, согласно действующим нормам, «на американской валюте не может быть изображен ни один из ныне живущих людей».