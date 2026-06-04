Мошенники под видом девушек знакомятся с военными, предупредили эксперты

«В атаках на пользователей мобильных устройств SiribClone активно использует социальную инженерию. В основном злоумышленники под видом девушек знакомятся с военнослужащими через приложения для знакомств в популярных мессенджерах и на других платформах. В ходе переписки “девушки” под разными предлогами предлагали пользователям перейти по ссылке», — говорится в исследовании компании.