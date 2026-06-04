Мошенники под видом девушек обманывают военных в сети

Хакеры под видом девушек знакомятся с военнослужащими и предлагают установить якобы безопасные приложения для обмена фото, которые крадут аккаунты.
Об этом РИА Новости рассказали в компании F6.
По данным экспертов, в интернете активизировалась хакерская группа SiribClone, нацеленная на российских военнослужащих.
Злоумышленники действуют через социальную инженерию: знакомятся в приложениях для знакомств, а затем под разными предлогами предлагают перейти по ссылке или скачать программу.
В одном из сценариев «девушка» представляется программистом и просит протестировать приложение, в другом — предлагает «безопасно» обмениваться фотографиями через специальный сервис.
«В ходе переписки “девушки” под разными предлогами предлагали пользователям перейти по ссылке», — говорится в исследовании компании.
После установки на устройство попадает шпионское ПО, а мошенник получает доступ к аккаунтам в соцсетях.
Ранее сообщалось, что схема FakeDate, при которой мошенники под предлогом покупки билетов на несуществующее мероприятие выманивают деньги, остаётся самой массовой среди романтических онлайн-афер.