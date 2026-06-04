Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат немецкой «АдГ» назвал цель визита в Россию

На Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прибыла делегация крайне правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Зампред фракции АдГ в Бундестаге Маркус Фронмайер пояснил, что депутаты прилетели, чтобы обсудить работу немецких компаний в России.

На Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прибыла делегация крайне правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Зампред фракции АдГ в Бундестаге Маркус Фронмайер пояснил, что депутаты прилетели, чтобы обсудить работу немецких компаний в России.

«Мы здесь, чтобы посмотреть, как обстоят дела у наших немецких компаний. У нас по-прежнему остается около 1,5 тыс. немецких компаний в России, и цель, конечно, состоит в том, чтобы вновь сделать условия для этих компаний более благоприятными», — сказал господин Фронмайер ТАСС.

По словам политика, немецкий автопром заинтересован в возвращении на российский рынок. Он также добавил, что поддержание хороших отношений между Берлином и Москвой находится в интересах граждан Германии.

Во время визита в Россию Маркус Фронмайер встретился с главой «Газпрома» Алексеем Миллером и главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Позднее господин Фронмайер призвал восстановить работу газопровода «Северный поток».

Узнать больше по теме
«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
Читать дальше