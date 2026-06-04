Депутат немецкой «АдГ» назвал цель визита в Россию

«Мы здесь, чтобы посмотреть, как обстоят дела у наших немецких компаний. У нас по-прежнему остается около 1,5 тыс. немецких компаний в России, и цель, конечно, состоит в том, чтобы вновь сделать условия для этих компаний более благоприятными», — сказал господин Фронмайер ТАСС.