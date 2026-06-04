Захарова напомнила о помощи Александра II в борьбе против рабства в США

«Почему же они не вспоминают о том, как мы вмешивались, как мы помогали по-настоящему освободить тех людей, которых они не просто эксплуатировали, а просто уничтожали. И вот этот факт исторический почему-то не подсвечивается. Зато бесконечно ищут руку Кремля, российских хакеров пресловутых, ну и медведей, которые теперь уже ходят не только, как вы знаете, по улице в Москве, но, видимо, еще и пробираются туда, за океан», — заключила она.