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Захарова напомнила о помощи Александра II в борьбе против рабства в США

Захарова: Александр II помогал Линкольну в борьбе против рабства в США.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Император Александр II оказал поддержку президенту США Аврааму Линкольну в борьбе против рабства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости на ПМЭФ, комментируя постоянно звучащие в Штатах обвинения в адрес России о вмешательстве во внутренние дела.

«Вот нас все время Соединенные Штаты Америки обвиняли в том, что мы вмешивались в их чуть ли не выборы, внутренние дела, в их повестку. Я думаю, сейчас это, наверное, прозвучит сенсационно, но я хочу сказать, что да, были такие моменты в нашей истории. Например, Александр II оказал поддержку, не поверите, президенту Линкольну», — сказала она.

Во время гражданской войны в США на повестке был главный вопрос — оставаться людям свободными или продолжать рабовладение, напомнила Захарова.

«Почему же они не вспоминают о том, как мы вмешивались, как мы помогали по-настоящему освободить тех людей, которых они не просто эксплуатировали, а просто уничтожали. И вот этот факт исторический почему-то не подсвечивается. Зато бесконечно ищут руку Кремля, российских хакеров пресловутых, ну и медведей, которые теперь уже ходят не только, как вы знаете, по улице в Москве, но, видимо, еще и пробираются туда, за океан», — заключила она.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.

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