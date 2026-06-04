Защита и мирное небо: священник раскрыл смысл иконы с Аляски на ПМЭФ

«В данном случае преподнесён образ с тех земель, которые некогда были русскими и где ещё с XIX века существуют русские храмы и православные поселения. Я считаю это знаком уважения к исторической памяти: Аляска когда-то была русской, там и сегодня живут православные потомки, действует храм. Икона — местная святыня, почитаемая жителями этого региона. Поэтому я расцениваю такой шаг как определённо добрый посыл», — подчеркнул священник.