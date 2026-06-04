Защита и мирное небо: священник раскрыл смысл иконы с Аляски на ПМЭФ

Особая ценность подаренной США России копии Ситкинской иконы Божией Матери состоит в её происхождении, заявил в эксклюзивном интервью aif.ru клирик Белгородской митрополии отец Николай Дубинин.
Ситкинская икона Божией Матери хранится в кафедральном соборе святого Архангела Михаила в городе Ситка на Аляске. По инициативе президента Дональда Трампа ее копия была передана Свято-Троицкой Сергиевой Приморской пустыни в Стрельне под Санкт-Петербургом. Жест стал ответом на дары Владимира Путина архиепископу Аляски Алексию, сделанные в Анкоридже в августе 2025 года. Тогда российский лидер преподнёс иерарху образ преподобного Германа Аляскинского и икону Успения Пресвятой Богородицы.
«В данном случае преподнесён образ с тех земель, которые некогда были русскими и где ещё с XIX века существуют русские храмы и православные поселения. Я считаю это знаком уважения к исторической памяти: Аляска когда-то была русской, там и сегодня живут православные потомки, действует храм. Икона — местная святыня, почитаемая жителями этого региона. Поэтому я расцениваю такой шаг как определённо добрый посыл», — подчеркнул священник.
Дубинин также объяснил, о чём традиционно молятся перед этим богородичным образом: «О защите нашей земли, о благоденствии, о том, чтобы над головой у наших детей всегда было мирное небо. Именно так я это и воспринимаю».
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что США впервые за много лет будут представлены на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня и традиционно считается одной из крупнейших деловых площадок страны, где обсуждаются вопросы развития экономики, инвестиций и международного сотрудничества.