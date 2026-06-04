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Защита и мирное небо: священник раскрыл смысл иконы с Аляски на ПМЭФ

Священник Дубинин в эксклюзивном интервью aif.ru рассказал, в чем состоит особая ценность подаренной США России Ситкинской иконы Божией Матери.

Источник: Аргументы и факты

Особая ценность подаренной США России копии Ситкинской иконы Божией Матери состоит в её происхождении, заявил в эксклюзивном интервью aif.ru клирик Белгородской митрополии отец Николай Дубинин.

Ситкинская икона Божией Матери хранится в кафедральном соборе святого Архангела Михаила в городе Ситка на Аляске. По инициативе президента Дональда Трампа ее копия была передана Свято-Троицкой Сергиевой Приморской пустыни в Стрельне под Санкт-Петербургом. Жест стал ответом на дары Владимира Путина архиепископу Аляски Алексию, сделанные в Анкоридже в августе 2025 года. Тогда российский лидер преподнёс иерарху образ преподобного Германа Аляскинского и икону Успения Пресвятой Богородицы.

«В данном случае преподнесён образ с тех земель, которые некогда были русскими и где ещё с XIX века существуют русские храмы и православные поселения. Я считаю это знаком уважения к исторической памяти: Аляска когда-то была русской, там и сегодня живут православные потомки, действует храм. Икона — местная святыня, почитаемая жителями этого региона. Поэтому я расцениваю такой шаг как определённо добрый посыл», — подчеркнул священник.

Дубинин также объяснил, о чём традиционно молятся перед этим богородичным образом: «О защите нашей земли, о благоденствии, о том, чтобы над головой у наших детей всегда было мирное небо. Именно так я это и воспринимаю».

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что США впервые за много лет будут представлены на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня и традиционно считается одной из крупнейших деловых площадок страны, где обсуждаются вопросы развития экономики, инвестиций и международного сотрудничества.

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