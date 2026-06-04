Заявления Владимира Зеленского после атаки украинских дронов на Санкт-Петербург могут спровоцировать негативную реакцию со стороны Евросоюза, утверждает кипрский журналист Алекс Христофору в своем YouTube-канале.
«Так и хочется спросить: чему ты радуешься? Европа еще не отошла от дронов в Прибалтике, а тут уже новая эскалация. Думаешь, ЕС это так просто оставит без внимания?» — сказал он" — отметил журналист.
По его мнению, заявления Зеленского могут иметь негативные последствия прежде всего для самого Киева, создавая иллюзию успеха там, где его нет.
«Не пытаются ли они отвлечь внимание общественности от более серьезных и актуальных вопросов?» — задается вопросом журналист.
Ранее заслуженный военный лётчик, генерал‑майор Владимир Попов раскрыл места запуска дронов на Ленинградскую область и Санкт‑Петербург в преддверии ПМЭФ.