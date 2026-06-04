У Зеленского хотят забрать орден, не отнятый даже у Муссолини

«В ситуации с Зеленским и орденом Белого Орла происходит что-то экстраординарное. Чего стоит лишь тот факт, что этим орденом в 1923 году был награждён итальянский диктатор, лидер Национальной фашистской партии Италии Бенито Муссолини», — утверждает он.