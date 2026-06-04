У Зеленского хотят забрать орден, не отнятый даже у Муссолини

«В ситуации с Зеленским и орденом Белого Орла происходит что-то экстраординарное. Чего стоит лишь тот факт, что этим орденом в 1923 году был награждён итальянский диктатор, лидер Национальной фашистской партии Италии Бенито Муссолини», — утверждает он.
Ранее глава польского МИД Радослав Сикорский выступил с инициативой пересмотреть список награждённых орденом Белого Орла. Дипломат предложил инициировать процесс лишения высшей государственной награды трёх лиц. В его списке оказались российская императрица Екатерина II, итальянский фашистский диктатор Бенито Муссолини и бывший министр обороны Польши Антоний Мацеревич.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.