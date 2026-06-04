Трамп допустил возобновление войны с Ираном из-за гибели военных

Президент США допускает возобновление полномасштабных боевых действий против Ирана в случае гибели американских военнослужащих на Ближнем Востоке. Как сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, Дональд Трамп в частном порядке уведомил помощников, что при гибели военных США в результате действий Ирана Вашингтон может отказаться от режима прекращения огня.