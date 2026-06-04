Трамп допустил возобновление войны с Ираном из-за гибели военных

Президент США допускает возобновление полномасштабных боевых действий против Ирана в случае гибели американских военнослужащих на Ближнем Востоке. Как сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, Дональд Трамп в частном порядке уведомил помощников, что при гибели военных США в результате действий Ирана Вашингтон может отказаться от режима прекращения огня.
По данным издания, это заявление свидетельствует о готовности президента мириться с незначительными столкновениями на протяжении недель или месяцев, чтобы предотвратить более масштабный конфликт на Ближнем Востоке.
Ранее лидер США заявлял, что переговоры с Тегераном проходят успешно, и соглашение может быть достигнуто уже в ближайшие выходные.