Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп допустил возобновление войны с Ираном из-за гибели военных

Дональд Трамп допускает возобновление полномасштабных боевых действий против Ирана в случае гибели американских военных. По данным источников WSJ, президент США готов отказаться от перемирия, если инциденты произойдут по вине Тегерана.

Источник: Reuters

Президент США допускает возобновление полномасштабных боевых действий против Ирана в случае гибели американских военнослужащих на Ближнем Востоке. Как сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, Дональд Трамп в частном порядке уведомил помощников, что при гибели военных США в результате действий Ирана Вашингтон может отказаться от режима прекращения огня.

По данным издания, это заявление свидетельствует о готовности президента мириться с незначительными столкновениями на протяжении недель или месяцев, чтобы предотвратить более масштабный конфликт на Ближнем Востоке.

Ранее лидер США заявлял, что переговоры с Тегераном проходят успешно, и соглашение может быть достигнуто уже в ближайшие выходные.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше