Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец беспилотных систем рассказал об учебе одновременно со службой

Боец ВС РФ сдает экзамены одновременно со службой в войсках беспилотных систем.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Студент Брянского государственного технического университета Павел Бабинецкий, служащий в войсках беспилотных систем, рассказал, что ему даже не пришлось брать академический отпуск, обучение продолжается во время службы и ему предоставляют возможность уезжать, чтобы сдавать сессию.

«В институт я предоставил свои документы о контракте. ВУЗ пошёл навстречу. Они даже академический отпуск не давали, то есть, я продолжаю учиться. Мне вот сейчас пришел документ — справка-вызов на сессию. Я предоставил своему руководству, мне одобрили, и я сейчас в июне поеду сдавать экзамены, то есть никаких препятствий со стороны института или Вооруженных сил Российской Федерации нет», — сказал Бабинецкий.

Как рассказали в Минобороны РФ, студент стал оператором БПЛА отдельного батальона беспилотных систем группировки войск «Север». Пройти служить его побудила обстановка на малой родине, а родители поддержали такое решение.

«Когда я жил гражданской жизнью, когда работал на предприятии оператором-наладчиком станков с числовым программным управлением в Москве, мне не давала покоя мысль о том, что в этот момент мой регион, мою Брянщину украинские националисты обстреливают практически каждый день, где в результате гибнут гражданские люди, дети, старики. Именно это меня сподвигло на заключение контракта», — отметил военнослужащий.

Бабинецкий назвал беспилотные системы направлением для молодых. У него уже более 350 часов налета на симуляторе и полигоне. Сейчас боец закрепляет навыки в учебном центре инженерных войск группировки «Север» для улучшения навыков операторов, задействованных при выполнении спецзадач.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше