Боец беспилотных систем рассказал об учебе одновременно со службой

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Студент Брянского государственного технического университета Павел Бабинецкий, служащий в войсках беспилотных систем, рассказал, что ему даже не пришлось брать академический отпуск, обучение продолжается во время службы и ему предоставляют возможность уезжать, чтобы сдавать сессию.
«В институт я предоставил свои документы о контракте. ВУЗ пошёл навстречу. Они даже академический отпуск не давали, то есть, я продолжаю учиться. Мне вот сейчас пришел документ — справка-вызов на сессию. Я предоставил своему руководству, мне одобрили, и я сейчас в июне поеду сдавать экзамены, то есть никаких препятствий со стороны института или Вооруженных сил Российской Федерации нет», — сказал Бабинецкий.
Как рассказали в Минобороны РФ, студент стал оператором БПЛА отдельного батальона беспилотных систем группировки войск «Север». Пройти служить его побудила обстановка на малой родине, а родители поддержали такое решение.
«Когда я жил гражданской жизнью, когда работал на предприятии оператором-наладчиком станков с числовым программным управлением в Москве, мне не давала покоя мысль о том, что в этот момент мой регион, мою Брянщину украинские националисты обстреливают практически каждый день, где в результате гибнут гражданские люди, дети, старики. Именно это меня сподвигло на заключение контракта», — отметил военнослужащий.
Бабинецкий назвал беспилотные системы направлением для молодых. У него уже более 350 часов налета на симуляторе и полигоне. Сейчас боец закрепляет навыки в учебном центре инженерных войск группировки «Север» для улучшения навыков операторов, задействованных при выполнении спецзадач.