Боец ВС России 2,5 месяца провел на передовой позиции у Новопавловки

Один из бойцов, которого командир взвода выводил с передовой, получил тяжелое обморожение после падения в ледяную воду на морозе в результате взрыва гранаты. Бойцу была оказана медицинская помощь, он был благополучно эвакуирован в госпиталь и после лечения вернулся в строй. Сам Штульберг получил осколочное ранение при атаке FPV-дрона противника, после чего сменил точку дислокации и продолжал управление группами.