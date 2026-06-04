В России растет число многодетных семей, заявили в Счетной палате

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Количество многодетных семей в России за последние десять лет выросло более чем в два раза и достигло 2,9 миллиона в 2025 году, рассказала в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) зампред Счетной палаты Галина Изотова.
«Число многодетных семей за последние десять лет выросло более чем в два раза: с 1,1 миллиона в 2013 году до 2,9 миллиона в 2025-м. И детей в них стало вдвое больше — их число выросло с 4,8 миллиона до 9,5 миллиона человек. Это очень позитивная динамика», — сказала Изотова.
Она заметила, что расходы российского бюджета на поддержку семей с детьми с 2021 года также выросли вдвое. «В основном это связано с введением единого пособия и льготной семейной ипотеки», — пояснила зампред Счетной палаты.
«В 2026 году на эти цели планируется потратить 3,9 триллиона рублей. Большая часть этих денег — 60% — будет направлена на реализацию программы “Социальная поддержка граждан”, выплату пособий и материнского капитала», — сообщила Изотова.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.