В России растет число многодетных семей, заявили в Счетной палате

«Число многодетных семей за последние десять лет выросло более чем в два раза: с 1,1 миллиона в 2013 году до 2,9 миллиона в 2025-м. И детей в них стало вдвое больше — их число выросло с 4,8 миллиона до 9,5 миллиона человек. Это очень позитивная динамика», — сказала Изотова.