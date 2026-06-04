Неисправные автомобили уберут из дорожного потока

К 2029 году кабмин ожидает доклад о создании системы, которая позволит убирать с дорог машины, чьи документы об оценке соответствия аннулированы из-за выявленных нарушений требований безопасности. Речь идёт о транспорте, эксплуатация которого создаёт угрозу для участников движения.