Специалист Исакова: при увольнении компенсируют отгулы за работу в выходные

При увольнении работодатель обязан компенсировать не только неиспользованные дни отпуска — денежная компенсация положена и за неиспользованные дни отдыха за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, рассказала в беседе с RT руководитель группы трудовых отношений и кадровых систем Level Group Юлия Исакова.
Если сотрудник увольняется и у него остались неиспользованные дни основного или дополнительного отпуска, работодатель обязан выплатить за них денежную компенсацию независимо от причины увольнения, отметила она.
«Если отпуск использовался нерегулярно или сотрудник несколько лет подряд отдыхал не полностью, сумма компенсации может оказаться существенной», — дополнила эксперт.
Кроме того, с 1 марта 2025 года в трудовое законодательство внесли изменения: день отдыха за работу в выходной или праздник можно использовать в течение года или присоединить к ежегодному отпуску, напомнила она.
Если он не использован до увольнения, право на денежную компенсацию сохраняется.
«Неиспользованные отгулы за работу в выходные и праздничные дни при прекращении трудовых отношений не пропадают: работодатель обязан оплатить их при окончательном расчёте», — подчеркнула Исакова.
По её словам, сотруднику стоит помнить, что день отдыха должен быть правильно оформлен работодателем и отражён в кадровых документах: если учёт ведётся неаккуратно, это может осложнить расчёт при увольнении.
«Перед подписанием документов полезно проверить, сколько именно дней отдыха было заработано и использовано, а какие остались незакрытыми», — посоветовала специалист.
Она порекомендовала запросить информацию о количестве неиспользованных дней ежегодного отпуска, наличии дней отдыха за работу в выходные и праздничные дни, а также о порядке расчёта итоговой компенсации.
«Работодателям, в свою очередь, стоит внимательно вести учёт таких дней и своевременно информировать сотрудников о доступных остатках», — заключила собеседница RT.
Ранее психолог Елена Шпагина рассказала, что за две недели до отпуска важна психологическая подготовка.